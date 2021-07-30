Новый тоннель позволит увеличить поставки угля из Кузбасса на Восток до 68 млн тонн в год

Владимир Путин разрешил движение по второму Байкальскому тоннелю длиной 6 682 м. с глубиной заложения 300 м., соединяющему Иркутскую область и Бурятию. В этой связи вырастут поставки угля на Дальний Восток, о чем сообщил Сергей Цивилев во время онлайн-конференции с президентом Владимиром Путиным.
– Ввод данного объекта в эксплуатацию позволит освоить перспективный грузопоток из Кузбасса в направлении Дальнего Востока до 68 млн тонн в год к 2024 году и достичь выполнения целевых показателей инвестиционных проектов, – отметил губернатор в эфире канала "Россия 24".
Развитие Восточного полигона даст возможность расширять сферу поставок из Кемеровской области в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Цивилев.
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