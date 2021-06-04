Новый терминал появится в новокузнецком аэропорту

В рамках Петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев подписал соответствующее соглашение с руководством EN+ Group. Стороны договорились о создании нового аэровокзала в аэропорту южной столицы Кузбасса.

Губернатор напомнил, что не так давно в Кемерове открылся терминал в Международном аэропорту имени Алексея Леонова. Он отметил, что не менее важным является расширение аэрогавани и в Новокузнецке. По словам Цивилева, в проект будут привлечены частные инвестиции.

Международный аэропорт Спиченково в Новокузнецке является ближайшим к популярному кузбасскому горнолыжному курорту Шерегеш и является важным региональным и транзитным хабом.

Ранее стали известны сроки открытия будущего терминала. Ориентировочно, строительство завершится в январе 2023 года.