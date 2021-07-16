Новый терминал международного аэропорта Кемерова не получил разрешение на перелеты за границу

По словам посетителей нового терминала, объект не оказывает заявленные услуги. Люди отметили в аккаунте губернатора Сергея Цивилева в соцсетях, что международный терминал работает как внутренний. Ответ власти опубликовали под соответствующим вопросом.
– Установление пункта пропуска через государственную границу РФ в новом терминале требует длительного согласования с контрольными органами всех уровней, после чего новый аэровокзальный комплекс будет функционировать как международный, – сообщили в Министерстве транспорта Кузбасса.
Торжественное открытие Международного терминала в аэропорту имени Алексея Леонова состоялось 23 мая.
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