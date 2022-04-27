Новый тендер по содержанию общественных туалетов в Кемерове появился на сайте госзакупок

Ранее на сайте госзакупок появился электронный аукцион на поиск исполнителя по содержанию общественных туалетов в Кемерове. Изначально сумма составила 9 601 185,14 рублей.

Из-за жалоб от ФАС по контракту, в котором мэрия не установила дополнительные требования к участникам тендера, его отменили.

Однако на официальном сайте информационной системы в сфере закупок появился новый заказ. Изменилась только сумма, теперь она составляет 7 983 083,23 рублей.

Прием подачи заявок ведется до 05.05.2022