Новый светофор появится на Ильинском шоссе в Новокузнецке

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Пересечение дорог на остановке «Металлурговский поворот» в этом сезоне обзаведется электронным регулировщиком. Об изменениях в сфере дорожного движения сообщил мэр южной столицы Кузбасса.

Публикация с соответствующей информацией появилась в Instgram-аккаунте Сергея Кузнецова. В ней же говорится, что соответствующие работы на объекте выполнены уже более чем на 50%. К текущему моменту там установлен бордюрный камень, ограждение, стойки светофоров, перенесены опоры освещения, сделано щебеночное основание для обустройства тротуаров.

- В ближайшее время подрядная организация приступит к асфальтированию, обустройству перекрестка светофорами. Также в соответствии с требованиями ГОСТ будут размещены остановки. В завершении будет сделана точечная подсветка пешеходного перехода и нанесена разметка холодным пластиком, - уточнил градоначальник.

Также Кузнецов отметил, что за последнее время получил много сообщений от переживающих автомобилистов, которые обратили внимание на то, что проезжая часть стала уже. Однако, как уточнил мэр, работы ведут к полярному результату – дорога становится шире.


Путь, ведущий в сторону поселка Металлургов, будет оснащен одной полосой движения, а на выезде на Ильинское шоссе их будет две. Движение будет регулироваться светофором.

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