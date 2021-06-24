Новый светофор появился в Новоильинском районе Новокузнецка

Еще один светофор начала функционировать на территории Новоильинского района Новокузнецка. Установлен он был на пешеходном переходе, расположенном по проспекту Мира, 8.

В местной администрации также отметили, что объект обладает функцией вызова. Помимо того, известно, что рядом с ним уже были установлены ограждения. Рабочим остается обустроить точечную подсветку перехода и нанести разметку при помощи холодного пластика.

Также уточняется, что аналогичные работы будут проведены еще в 7 местах в городе. Направлено на них было более 40 миллионов рублей, 50% из которых – это деньги из федерального бюджета, еще по 25% выделены из местного, а также областного.