Новый светофор начал работу на проспекте в Кемерове

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Власти кузбасской столицы сообщили о завершении работ по установке светофорного объекта на Притомском проспекте.

Сегодня, 24 января, в Кемерове начал работать новый светофор. Объект расположен на проспекте Притомский, между остановками общественного транспорта. Рядом находятся ледовый дворец "Кузбасс" и строящийся комплекс "Кузбасс-Арена". Светофор оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы.

"По словам специалистов, проблем для автомобилистов такой режим работы светофорного объекта не создаст, потому что на этом участке интенсивность движения пешеходов невелика", ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ожидается, что новый светофор сделает передвижение посетителей спортивных объектов более безопасным и удобным.

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