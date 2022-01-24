Новый светофор начал работу на проспекте в Кемерове

Сегодня, 24 января, в Кемерове начал работать новый светофор. Объект расположен на проспекте Притомский, между остановками общественного транспорта. Рядом находятся ледовый дворец "Кузбасс" и строящийся комплекс "Кузбасс-Арена". Светофор оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы.

"По словам специалистов, проблем для автомобилистов такой режим работы светофорного объекта не создаст, потому что на этом участке интенсивность движения пешеходов невелика", ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ожидается, что новый светофор сделает передвижение посетителей спортивных объектов более безопасным и удобным.