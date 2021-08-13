Новый спорткомплекс за полмиллиарда рублей открылся в Кемерове

Возведение ледовой арены началось в мае прошлого года. В общей сложности на строительство объекта потратили 458 миллионов рублей.

На первом этаже здания расположены четыре раздевалки для занятий на льду, прокат коньков, медицинский блок, конференц-зал, инвентарные, мастерские и технические помещения. Второй этаж занимают административные помещения, зал аэробики и тренажерный зал с раздельными раздевалками, буфет.

- В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, побывавший на открытии комплекса.

Напомним, о готовности ледового катка власти заявляли еще в конце июля.