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Новый спорткомплекс за полмиллиарда рублей открылся в Кемерове

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Сегодня, 13 августа, состоялось открытие нового спортивного комплекса "Сосновый", расположенного в Рудничном районе Кемерова.

Возведение ледовой арены началось в мае прошлого года. В общей сложности на строительство объекта потратили 458 миллионов рублей.


На первом этаже здания расположены четыре раздевалки для занятий на льду, прокат коньков, медицинский блок, конференц-зал, инвентарные, мастерские и технические помещения. Второй этаж занимают административные помещения, зал аэробики и тренажерный зал с раздельными раздевалками, буфет.

- В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, побывавший на открытии комплекса.

Напомним, о готовности ледового катка власти заявляли еще в конце июля.

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