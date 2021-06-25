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Новый спортивный объект вместимостью более 500 человек появится в Кемерове

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Сооружение для проведения спортивно-зрелищных мероприятий будет возведен на территории Рудничного района кузбасской столицы. С заявкой на использование земельного участка для указанных целей в местную администрацию обратились сотрудники регионального центра спортивных сооружений Кузбасса.

Постановление о проведение слушаний по поводу предоставления разрешения на проведения соответствующих работ ранее появилось на сайте мэрии Кемерова. В нем же говорилось, что сам участок земли расположен на территории южнее проспекта Кузбасский. Его кадастровый номер - 42:24:0401014:20808.


В администрации журналисту Avoka.do сообщили, что на указанной местности планируется возведение спортивного объекта, вместимость которого составит более 500 зрителей. Однако не отмечается, что именно за объект планируется возвести на указанной территории. Известно, что им может стать стадион, дворец спорта, ледовый дворец или ипподром.


Также в мэрии уточнили, что заявление о предоставлении разрешения на реконструкцию, строительство объекта капитального строительства на соответствующем участке не поступало в адрес управления архитектуры и градостроительства администрации Кемерова. В администрации добавили, что сам участок свободен от прав третьих лиц, а информация о сроках строительства - отсутствует.

Да!
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