Новый спортивный объект появится в Кузбассе

Со слов главы Новоильинского района, строительство развернется в квартале 1-1а на улице Косыгина, 3 А.

В официальной документации утверждено, что на указанном адресе появится современное двухэтажное строение, площадь которого составляет 1457 квадратных метров. В здании предусмотрено несколько многофункциональных помещений, предназначенные для спортивных занятий, а на прилегающей к объекту земле будет оборудована парковка, специалисты поработают над озеленением территории и установят новое освещение.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Министерство строительства Кузбасса показало ход строительства новой "Кузбасс-Арены", в которой пройдет чемпионат мира по волейболу-2022.