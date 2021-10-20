Новый спортивный комплекс открылся в Кузбассе

В Междуреченске был открыт спортивный комплекс "Звездный". Сообщается, что он стал самым большим спортивным объектом в городе и одним из лучших в регионе. Посетители комплекса смогут заниматься спортом и следить за соревнованиями, в том числе и международными.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале рассказал, что для жителей Междуреченска будут доступны:

25-метровый бассейн на восемь дорожек и бассейн для детей;

скалодром;

спортзал с местами для зрителей;

хореографический и тренажерный залы.

Отмечается, что прилегающую территорию благоустроили: рядом появился сквер. Также были установлены три игровые площадки, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.