Новый спортивный комплекс открылся в Кузбассе

В Междуреченске был открыт спортивный комплекс "Звездный". Сообщается, что он стал самым большим спортивным объектом в городе и одним из лучших в регионе. Посетители комплекса смогут заниматься спортом и следить за соревнованиями, в том числе и международными.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале рассказал, что для жителей Междуреченска будут доступны:
- 25-метровый бассейн на восемь дорожек и бассейн для детей;
- скалодром;
- спортзал с местами для зрителей;
- хореографический и тренажерный залы.
Отмечается, что прилегающую территорию благоустроили: рядом появился сквер. Также были установлены три игровые площадки, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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