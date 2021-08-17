Новый собственник кузбасской шахты «Заречная» продолжит добывать уголь

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Продажа имущественного комплекса обанкротившегося угольного предприятия «Заречная» подошла к концу в Кемеровской области. Новый владелец вскоре приступит к переоформлению лицензии для того, чтобы вновь начать добывать полезные ископаемые на предприятии.

Кузбасская «Заречная» оказалась в собственности столичной компании АО «Сила Сибири» после трехлетних поисков покупателя для объекта угледобычи. Проведение сделки по приобретению имущественного комплекса ОАО «Шахта «Заречная» обошлась организации в 1,82 миллиарда рублей, пишут «Коммерсант». На оплату самой шахты из общей суммы ушло 1,43 миллиарда рублей, еще 390 миллионов были выплачены ООО «Транспортной компании «Проектная» за примыкающую к территории предприятия железнодорожную ветку.


Как сообщают ТАСС, ссылаясь на конкурсного управляющего «Заречной» Григория Третьяка, сам собственник планирует сохранить весь коллектив шахты, который представляет из себя порядка полутора тысяч человек. В будущем же на объекте вновь начнется ведение работ по угледобыче в Полысаеве. Однако до этого новому владельцу еще предстоит переоформить право собственности и лицензию на недропользование.


Конкретные сроки начала работ на объекте не сообщаются.


Напомним, что ранее сообщалось, что кузбасская шахта-банкрот «Заречная» перешла в собственность нового владельца за сумму, которая была в 9 раз ниже стартовой.

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