Новый собственник кузбасской шахты «Заречная» продолжит добывать уголь

Кузбасская «Заречная» оказалась в собственности столичной компании АО «Сила Сибири» после трехлетних поисков покупателя для объекта угледобычи. Проведение сделки по приобретению имущественного комплекса ОАО «Шахта «Заречная» обошлась организации в 1,82 миллиарда рублей, пишут «Коммерсант». На оплату самой шахты из общей суммы ушло 1,43 миллиарда рублей, еще 390 миллионов были выплачены ООО «Транспортной компании «Проектная» за примыкающую к территории предприятия железнодорожную ветку.

Как сообщают ТАСС, ссылаясь на конкурсного управляющего «Заречной» Григория Третьяка, сам собственник планирует сохранить весь коллектив шахты, который представляет из себя порядка полутора тысяч человек. В будущем же на объекте вновь начнется ведение работ по угледобыче в Полысаеве. Однако до этого новому владельцу еще предстоит переоформить право собственности и лицензию на недропользование.

Конкретные сроки начала работ на объекте не сообщаются.

Напомним, что ранее сообщалось, что кузбасская шахта-банкрот «Заречная» перешла в собственность нового владельца за сумму, которая была в 9 раз ниже стартовой.