Новый скейт-парк и памп-трек открылись на кемеровской набережной

Сам скейт-парк был обустроен близ кемеровского «Парка Чудес» на Притомской набережной. На площадке оборудованы: плаза, разгонка, 1,2-метровый угловой радиус, двухуровневая мини-рампа, угловая разгонка, треугольная пирамида с боксом, грайндбокс, рейл и кикер. Памп-трек же состоит из 59 элементов, его общая протяженность составила 77 метров.

К текущему момент в городе уже были оборудованы 15 новых уличных спортивных площадок, в которые входит и вышеописанные скейт-парк с памп-треком. Ранее места их возведения - девять общественных пространств - определили сами кемеровчане.