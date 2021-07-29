Новый скейт-парк и памп-трек открылись на кемеровской набережной

0
Фото:  

Спортивные объекты для любителей скейтборда, самоката и BMX заработали на территории набережной реки Томь в областной столице. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сам скейт-парк был обустроен близ кемеровского «Парка Чудес» на Притомской набережной. На площадке оборудованы: плаза, разгонка, 1,2-метровый угловой радиус, двухуровневая мини-рампа, угловая разгонка, треугольная пирамида с боксом, грайндбокс, рейл и кикер. Памп-трек же состоит из 59 элементов, его общая протяженность составила 77 метров.


К текущему момент в городе уже были оборудованы 15 новых уличных спортивных площадок, в которые входит и вышеописанные скейт-парк с памп-треком. Ранее места их возведения - девять общественных пространств - определили сами кемеровчане.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27525

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined