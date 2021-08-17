Новый руководитель появился в кузбасском департаменте ГО и ЧС

Согласно данным властей, теперь в департаменте ГО и ЧС правительства Кузбасса новое руководство. Главой структурного подразделения стал Петр Яцухно.

До этого назначения он занимал должность начальника управления по делам ГО и ЧС Прокопьевска. Помимо этого, до 2008 года Петр Яцухно работал в региональном ГУ МЧС России.

Он также имеет различные награды, в числе которых медали "За служение Кузбассу", "За честь и мужество", "За отличие в военной службе" I, II и III степеней, памятной медалью МЧС России "Маршал Василий Чуйков".