Новый рекорд: власти рассказали о суточном приросте заболеваемости COVID-19 в Кузбассе

По данным на 21 октября, за минувший день больных COVID-19 в Кемеровской области стало больше на 241 человека. В общей сложности с начала пандемии выявлено 60 826 случаев. Последние зараженные обнаружены в следующих территориях региона:

Новокузнецк-37, Кемерово-36, по 29-Белово и Междуреченск, Осинники-19, Анжеро-Судженск-15, Калтан-13, по 11-Киселевск и Полысаево, Мыски-9, Юрга-7, по 5-Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецкий МР, по 4-Таштагольский МР и Яшкинский МР, Юргинский МО-2, по 1-Березовский, Тайга, Беловский МР, Кемеровский МО и Ленинск-Кузнецкий МО.

За прошедшие 24 часа число умерших среди пациентов составило пять человек (1 409 всего), выздоровевших — 196 (58 070 всего). Сейчас остаются на лечении 1 347 кузбассовцев, а на контроле медиков — 13 489.