Новый разрез станет местом добычи угля в Кузбассе

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Фото:  

В Новокузнецком районе появится еще один разрез, где развернется добыча угля открытым способом.

Согласно заключению, выданному Главгосэкспертизой России,

в Новокузнецком районе начнется разработка Верхнетешского каменноугольного месторождения на 8,51 кв.км. Лицензию на проведение работ получила новосибирская компания "Сибантрацит" в 2018 году.

На проектируемой промышленной площадке построят карьерные выработки, отвалы вскрышных пород, перегрузочный пункт, мобильную дробильную установку, противопожарный резервуар и насосную станцию, а также модульные здания административно-бытового и хозяйственного назначения, – говорится в сообщении.

В 14 километрах от участка проходит дорога Таштагол – Новокузнецк. Подъезд к разрезу будет организован по внешней подъездной автомобильной дороге, которую предусматривает отдельный проект.


Отмечается, что запланировано ежегодно добывать по пять млн тонн угля.

Да!
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