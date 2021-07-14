Новый разрез станет местом добычи угля в Кузбассе

Согласно заключению, выданному Главгосэкспертизой России,
в Новокузнецком районе начнется разработка Верхнетешского каменноугольного месторождения на 8,51 кв.км. Лицензию на проведение работ получила новосибирская компания "Сибантрацит" в 2018 году.
– На проектируемой промышленной площадке построят карьерные выработки, отвалы вскрышных пород, перегрузочный пункт, мобильную дробильную установку, противопожарный резервуар и насосную станцию, а также модульные здания административно-бытового и хозяйственного назначения, – говорится в сообщении.
В 14 километрах от участка проходит дорога Таштагол – Новокузнецк. Подъезд к разрезу будет организован по внешней подъездной автомобильной дороге, которую предусматривает отдельный проект.
Отмечается, что запланировано ежегодно добывать по пять млн тонн угля.
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