Новый путепровод стоимостью более миллиарда рублей открылся в Кузбассе

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Власти сообщили об открытии нового путепровода в Кемеровской области. Его строительство обошлось в 1,1 миллиарда рублей.

Новый путепровод над Транссибирской магистралью появился в Мариинском округе на трассе Р-255 "Сибирь". Ожидается, что его запуск ускорит движение по транспортному обходу Мариинска и сделает поездки более безопасными.

Работы на этом участке начались осенью прошлого года. Запуск путепровода завершает масштабный проект по строительству обхода вокруг Мариинска, ‒ рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что строительство объекта стоимостью в 1,1 миллиарда рублей было профинансировано из федерального бюджета.


Ранее редакция AVOKADO писала о завершении строительства трассы в обход Мариинска.

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