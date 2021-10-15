Новый путепровод стоимостью более миллиарда рублей открылся в Кузбассе

Новый путепровод над Транссибирской магистралью появился в Мариинском округе на трассе Р-255 "Сибирь". Ожидается, что его запуск ускорит движение по транспортному обходу Мариинска и сделает поездки более безопасными.

‒ Работы на этом участке начались осенью прошлого года. Запуск путепровода завершает масштабный проект по строительству обхода вокруг Мариинска, ‒ рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что строительство объекта стоимостью в 1,1 миллиарда рублей было профинансировано из федерального бюджета.

Ранее редакция AVOKADO писала о завершении строительства трассы в обход Мариинска.