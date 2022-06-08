Новый прокурор появился в Кузбассе

В прокуратуре Новокузнецкого района произошли изменения. Теперь на должность государственного обвинителя назначен младший советник юстиции Петр Мигловец. Отмечается, что до этого он трудился в должности начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Стаж его службы в органах прокуратуры составляет более восьми лет. Имеет опыт работы помощником прокурора Заводского района Новокузнецка, также работал помощником прокурора Новокузнецкого района и заместителем прокурора Осинников.