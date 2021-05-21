Новый памятник природы появился в Кузбассе

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Территория в 317 гектаров в Беловском муниципальном округе вошла в число особо охраняемых. Там расположился новый памятник природы Кемеровской области.

В Кузбассе был открыт новый природный комплекс «Артышта». Разместился он на территории недалеко от деревни Бороднеково, расположенной в Беловском муниципальном районе. Новый объект получил статус регионального значения, на его территории установлен особый охранный режим.


Целью создания комплекса является сохранение природных комплексов и биологического разнообразия. В том числе, охраны и воспроизводства редких, исчезающих видов животного и растительного мира Беловского района.


Специалисты провели осмотр территории и установили, что на ней сохранились многочисленные сопки-останцы древнего рельефа с выходом на поверхность известняков (гора Крутая) и отдельные сопки, сложенные метаморфизированными горными породами вулканического происхождения (гора Каменная).


Помимо того, на территории растут 14 видов исчезающих растений, три из которых записаны в красную книгу. Уточняется и то, что на территории «Артышта» также проживают два вида птиц, которые записаны в Красную книгу России. Еще 11 видов растений, растущих на территории, были записаны в Красную книгу Кузбасса.


В официальном постановлении правительства также отмечается, что финансирование расходов на содержание памятника природы осуществляется за счет средств областного бюджета и других внебюджетных источников в порядке, который был установлен действующим законодательством.

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