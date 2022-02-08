Новый метод тестирования кузбассовцев на COVID-19 появился в Кузбассе

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Заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник заявил, что теперь для отправки на больничный достаточно предоставить положительный ИХА-тест на COVID-19.

Отмечается, что исследование выполняется на входе в "красную зону" кузбасских поликлиник, а его результаты равнозначны ПЦР-тестированию.


Чиновник отметил, что местные власти также упростили порядок выхода с больничного. Так, в случае если человек испытывает недомогание более семи календарных дней, то повторный тест на китайский вирус ему не требуется. Такое решение правительства обусловлено тем, что новый "омикрон"-штамм, который сейчас активно распространяется в области, имеет определенные особенности.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что российский инфекционист определил граждан с повышенным риском заразиться "омикрон"-штаммом.

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