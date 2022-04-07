Новый мэр кузбасского города официально вступил в должность

Сегодня, 7 апреля, Кирилл Балаганский официально стал мэром Киселевска. Ранее чиновник занимал должность председателя комитета ЖКХ в администрации Новокузнецка, а с января 2022 года ‒ заместителя главы Киселевского городского округа по строительству, сообщают власти Кузбасса.

Напомним, что ранее мэром Киселевска был Максим Шкарабейников, однако в конце 2021 года его назначили исполняющим обязанности мэра Прокопьевска. Позднее главой Киселевска выбрали Балаганского, официально в свою должность он вступил после сегодняшней инаугурации.