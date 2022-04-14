Новый кардиоцентр появится в Новокузнецке

Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов во время своего выступления в еженедельной программе "Утро с мэром" рассказал гражданам, что до конца 2022 года будет разобран профилакторий в 13-ом микрорайоне, поскольку на указанном участке среди развалин и торчащих арматур играют дети, что может представлять опасность их здоровью и жизням.

Так, по поручению региональных властей на обозначенной территории запланировано строительство нового кардиологического центра. Отмечается, что один из предпринимателей выкупил здание и отдал его муниципалитету в дар вместе с землей.

В ближайшее время специалисты произведут демонтаж строения и освободят землю от строительного мусора. После выполнения всех работ начнется строительство медицинского учреждения.