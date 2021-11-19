Новый год в Кузбассе пройдет в народном стиле

Основной концепцией новогоднего оформления городов Кузбасса станет народный стиль, о чем сообщили власти местных муниципалитетов. В частности, сотрудники администрации Новокузнецка разместили в Сети официальный брендбук, который предложили использовать для украшения окон, вывесок, сайтов.

Украшение города, где все элементы декора являются одним целым, послужит основой для создания праздничной атмосферы для всех жителей города, подчеркивают в пресс-службе новокузнецкой мэрии.

Ранее редакция AVOKADO писала о недовольстве новокузнечан ранней установкой новогодней ели.