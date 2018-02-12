Новый директор «Томской Писаницы» Алексей Стоянов: жить на этой земле – значит быть счастливым человеком!

– Ваша судьба сложилась очень интересно, ведь изначально вы получили историческое образование, потом решили заняться журналистикой, 20 лет проработали в медиасфере. А теперь вновь вернулись к истории. Как думаете, это случайно?
– В жизни ничего случайного не бывает! Все, на мой взгляд, важные вещи, которые были в моей профессиональной журналистской деятельности, так или иначе связаны с Кузбассом, с историей родного края. Это и кузбасские кругосветки, которые мы организовывали: велосипедные, на вертолёте, на танкетках, через горы и болота. Мы ходили по следам первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна Петра Чихачёва. Замечательный проект "Золотые места Кузбасса" удалось реализовать при поддержке губернатора Кемеровской области. Это было супер! Мы рассказывали людям историю области немного с другой, нежели обычно, стороны. Например, к 70-летию Кузбасса мы акцентировали внимание не на добыче угля как движущей силе освоения территории, а на поисках и добыче золота. Ведь массовое переселение в наши края с западной части страны началось как раз в период российской золотой лихорадки, в начале 19 века. А на территории Кемеровской области она вообще началась даже раньше, чем в Америке! Благодаря поддержке администрации, мы вручили солидные призы финалистам проекта. Я очень рад, что настоящий золотой слиток получила эрудированная кемеровчанка, Елена Петракова, простая девушка, которая читала книги по истории и основательно подготовилась. В общем, все мои удачные, интересные и успешные проекты были всё-таки связаны с историей. Наверно, где-то в душе я всегда был больше историком, чем журналистом. Всё-таки первое образование даёт о себе знать!
– Кто предложил вам стать директором "Томской Писаницы"?
– Учредителем музея-заповедника "Томская Писаница" является администрация Кемеровской области, а если точнее, департамент культуры и национальной политики. Предложение поступило от руководителя департамента Ларисы Теодоровны Зауэрвайн. Я очень благодарен ей за доверие и веру в меня. Согласитесь, это очень интересная работа – грех было не взяться! Во время личной встречи Аман Гумирович Тулеев поставил перед нами задачи, которые мы уже сейчас активно решаем.
– Вы говорите, что это интересная работа. Что в ней вас так привлекло?
– Это работа мечты! Потому что здесь сочетается всё, что мне интересно: история, наука, туризм, реликтовые растения и обитатели зоопарка. А красота какая – дух захватывает! Не только в Кузбассе, но и в Сибири сложно найти подобный научный и туристический центр! Мне всегда нравилась наша природа, поэтому я люблю заниматься активным отдыхом – горные лыжи, снегоходы, путешествия по воде. А когда в твоей работе сочетается всё, что ты так любишь, то это приносит огромное удовольствие. А Яшкинская трасса? Это необычайно интересная территория! Верхотомский острог со своей мощной энергетикой, следы времён освоения Сибири и гражданской войны… Сейчас в "Томской Писанице" существует масса возможностей для путешествий, например, на катере по реке. Это уникальная экскурсия "К острову серой цапли". На тридцатиместном катере гости могут увидеть Сибирь во всей её красе. Я, когда ещё не был директором, посетил эту экскурсию. Хорошая погода, прекрасная Томь, наушники, надев которые можно услышать множество интересных фактов, историй и легенд. Всё это такой кайф! Интересно организовывать подобное, придумывать что-то новое, захватывающее.
– К слову об экскурсии. Вы сами часто посещали "Томскую писаницу" до руководства музеем-заповедником? С детьми приезжали, показывали музей?
– Бывал и всегда с удовольствием! Судьба периодически сводила меня и с Валерием Александровичем Каплуновым, бывшим директором "Писаницы", и с другими работниками музея не только на территории музея-заповедника. Мы часто пересекались по линии туристического кластера Кемеровской области. Мне всегда нравилось то, что происходило на "Писанице", удивляло и воодушевляло размахом. То, что сейчас есть возможность в этом процессе находиться, приложить свои руки, развить ещё больше – это подарок судьбы! Надеюсь, у меня будет время рассказать своим детям о музее и показать его. Очень на это надеюсь!
– Сейчас в "Томской Писанице" всё чаще проводят различные развлекательные программы, конкурсы, игры. Не мешает ли это всё научной составляющей? Или это всё существует в гармонии и идёт лишь на пользу музею-заповеднику?
– Нужно понимать, что у нас историко-культурный и природный музей-заповедник. Всё уже есть в названии. Мы всегда занимались и будем заниматься наукой в первую очередь. Для нас важен вопрос сохранности древнего святилища "Томская Писаница", развития исследований, помощи учёным. На сегодняшний момент в "Томской Писанице", говорю я с гордостью и благодарностью предшественникам, созданы такие условия для учёных, что они могут спокойно заниматься исследованиями и, в том числе, реставрационными работами. Мы регулярно выезжаем на международные конференции, с гордостью рассказываем о нашей активной научной работе и будем продолжать тратить на это средства, которые зарабатываем. Что касается туристической составляющей, то мы развиваем её параллельно. Мы же понимаем, что людей необходимо привлекать, чтобы они пользовались этими ресурсами. На сегодняшний день "Томская Писаница" показывает всем отличный пример, каким в современном мире должен быть музей. Все привыкли, что музей – это такое нечто закрытое, за стеклом, где нельзя ничего трогать руками, да и дышать тоже ни к чему (смеётся). У нас же всё иначе – много интерактивных экскурсий, различные праздники, которые дают и эмоции, и знания. Развивается наш знаменитый зоопарк, где на сегодняшний момент проживает 69 разных зверей и птиц. Что касается массовых праздников, то это ещё один повод приехать и с пользой провести время. Музей-заповедник вообще на сегодняшний день, собственно, и в рекламе-то не нуждается. Это отлично обустроенный комплекс. Главная цель сейчас – постоянно удивлять кузбассовцев и гостей области. И мы ещё себя покажем!
– Что интересного вы планируете привнести в "Томскую Писаницу"? Идей, наверное, очень много…
– Планов много и все они серьёзные! Мы хотим из "Томской Писаницы" сделать такое уникальное предложение, которого нет не только в Сибири, но и во всём мире (улыбается). Благодаря основателям музея, которые составили генеральный план развития, "Писаница" уже стала впечатляющим туристическим объектом. Нам осталось немножечко добавить эмоций, настроения, раскрутить, развить и создать лучшее место на Земле, где народ смог бы получать отличный заряд и много энергии. О деталях поговорим попозже, чтобы не сглазить!
– Сейчас работа кипит, вы успеваете заниматься чем-то ещё кроме работы? Тот же активный отдых на природе…
– Сейчас нет времени абсолютно ни на что. Решаю вопросы о количестве сена для лошадей, исправности печных систем, организации вопросов безопасности, эффективности использования ГСМ, спасаем енота… Это малая часть работы директора. Кстати, подключайтесь, давайте вернём зрение любимице гостей зоопарка Масяне, сейчас идёт сбор средств на восстановление зрения еноту. Есть планы по новым экскурсиям: вертолётной, по писаницам Притомья, на вездеходе, посвящённой охотничьим промыслам Сибири. Естественно, с соблюдением всех норм техники безопасности и без стрельбы. Охота – часть сибирской культуры.
– Как вам новый коллектив?
– Он прекрасный! Я окружён замечательными людьми, которые настолько искренне беспокоятся и заботятся о своём деле… всем бы таких сотрудников! Начиная от простых рабочих, которые находятся на территории, жителей Колмогорова и Яшкина, заканчивая научными сотрудниками здесь, в Кемерове. Все переживают, стараются, хотят развиваться. Мы быстро нашли общий язык.
– Как ваши близкие и друзья отнеслись к вашей новой должности?
– Люди меня поздравляют. Очень многие говорят, что даже не удивлены, потому что это действительно моё. Я на таком драйве! Да, есть вопросы, проблемы, мы их всё время решаем, что-то придумываем новое, прихожу домой поздно, голова болит... Утром встаю, первая мысль – "Так, что с енотом?" Но эта усталость в радость! Если тебе работа не нравится, то рано или поздно она тебе надоест. Я вообще считаю, что мужчина должен много работать и получать удовольствие от дела. Если у человека есть мечта космического масштаба, то это правильно, а если человек не мечтает, то это беда!
– У вас журналистская карьера была в самом расцвете, почему вы не покинули Кузбасс, не уехали покорять Москву, а остались здесь? Что удержало?
– У меня есть друг Антон Миронов, родом из Белова. Он окончил МГИМО, знает арабский, английский языки, ему прочили хорошую карьеру. Живёт в Кемерове. Когда он вернулся из Москвы сюда, я у него спрашивал: "Почему вернулся? Ведь ты мог остаться в столице или вообще стать дипломатом!" А он в ответ мне: "Я Родину люблю!" Посмотрите, наша Кемеровская область находится в уникальном месте. Сверху – томичи, снизу Алтайский край, Горный Алтай, справа Красноярск, Хакасия, Тува, слева новосибирцы. Мы находимся в самом центре огромной Сибири. Назовите какой-нибудь другой регион, который так бы отличался ландшафтом, географией, культурой, народом, растениями и животными! Жить на этой земле – значит быть счастливым человеком. Я для себя определил однажды, что мне это всё очень нравится, и делать карьеру ради карьеры, уехать в Москву… У меня никогда не было сомнений, пусть это и звучит нескромно, что я бы добился успеха на "Первом канале", на "России", да на любом. Но должен же быть в этом смысл! То, чем я занимаюсь сейчас – в этом смысл есть. Мы можем сделать так, чтобы каждый человек составил своё впечатление об этой земле, о местных жителях. Мы можем поменять сознание людей, чтобы они относились иначе к животным, а не так варварски, как это зачастую бывает. Если заболел енот, то нужно сделать всё возможное, чтобы его вылечить. Потому что это наш енот и многие его очень любят. От этой работы очень высокая отдача. Если мы сделаем всё правильно, воплотим все планы в жизнь, то это будет замечательно!
– А на журналистике вы крест не поставили?
– Разве можно поставить крест на журналистике? К сожалению, настоящей журналистики становится всё меньше и меньше. По разным причинам. Но у человека всегда есть выбор. Редакционная политика позволяет заниматься журналистикой – профессионал это делает, если не позволяет, то ничего не мешает уйти в интернет. У нас сейчас безграничные возможности! У меня была возможность делать интересные вещи на телевидении, а потом эта возможность пропала. Сейчас у меня вновь есть возможность делать то, что мне нравится. Я вообще уверен, что если человек занимается именно тем, что он любит, только тогда и будет хороший результат. Думаю, это и есть счастье!
Автор: Екатерина Шамина
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