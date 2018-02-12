Новый директор «Томской Писаницы» Алексей Стоянов: жить на этой земле – значит быть счастливым человеком!

– Ваша судьба сложилась очень интересно, ведь изначально вы получили историческое образование, потом решили заняться журналистикой, 20 лет проработали в медиасфере. А теперь вновь вернулись к истории. Как думаете, это случайно?

– В жизни ничего случайного не бывает! Все, на мой взгляд, важные вещи, которые были в моей профессиональной журналистской деятельности, так или иначе связаны с Кузбассом, с историей родного края. Это и кузбасские кругосветки, которые мы организовывали: велосипедные, на вертолёте, на танкетках, через горы и болота. Мы ходили по следам первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна Петра Чихачёва. Замечательный проект "Золотые места Кузбасса" удалось реализовать при поддержке губернатора Кемеровской области. Это было супер! Мы рассказывали людям историю области немного с другой, нежели обычно, стороны. Например, к 70-летию Кузбасса мы акцентировали внимание не на добыче угля как движущей силе освоения территории, а на поисках и добыче золота. Ведь массовое переселение в наши края с западной части страны началось как раз в период российской золотой лихорадки, в начале 19 века. А на территории Кемеровской области она вообще началась даже раньше, чем в Америке! Благодаря поддержке администрации, мы вручили солидные призы финалистам проекта. Я очень рад, что настоящий золотой слиток получила эрудированная кемеровчанка, Елена Петракова, простая девушка, которая читала книги по истории и основательно подготовилась. В общем, все мои удачные, интересные и успешные проекты были всё-таки связаны с историей. Наверно, где-то в душе я всегда был больше историком, чем журналистом. Всё-таки первое образование даёт о себе знать!

– Кто предложил вам стать директором "Томской Писаницы"?

– Учредителем музея-заповедника "Томская Писаница" является администрация Кемеровской области, а если точнее, департамент культуры и национальной политики. Предложение поступило от руководителя департамента Ларисы Теодоровны Зауэрвайн. Я очень благодарен ей за доверие и веру в меня. Согласитесь, это очень интересная работа – грех было не взяться! Во время личной встречи Аман Гумирович Тулеев поставил перед нами задачи, которые мы уже сейчас активно решаем.