Новый директор кемеровского ботанического сада рассказала о планах по развитию объекта

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Руководитель ботсада, расположенного в Лесной Поляне кузбасской столицы, сообщила о том, как изменится пристанище для растений в будущем.

На сегодняшний день для поддержания необходимых условий для различных цветов, содержащихся в саду, на территории объекта имеется современное оборудование с программным управлением температурой и поливом. Здание поделено на две оранжереи, в одной из которой размещены тропические растения, а в другой – субтропические.


Ранее место директора ботанического сада заняла Надежда Бурова, что стало известно из публикации на сайте КемГУ, в которой также сообщается, что осенью 2020 года ботанический сад был окончательно передан в безвозмездное пользование опорному вузу Кузбасса. О соответствующих планах властей ранее писала и редакция AVOKADO.


По ее словам, приведенным в пресс-службе госуниверситета, известно, что в планы по дальнейшему обустройству объекта входят: собрание в искусственных условиях коллекции живых растений, имеющих научное и культурное значение; сохранение, изучение, обогащение генофонда путем сохранения ботанических коллекций; осуществление образовательной и производственной деятельности; сотрудничество с ботаническими садами России, обмен с ними опытом и растениями.


Особую важность для сотрудников ботанического сада представляет сохранение и пополнение уже существующей коллекции растений. Ставятся и такие задачи, как развитие его инфраструктуры.

- В планах - открыть кафе в здании ботанического сада. На прилегающей территории будет располагаться сквер для прогулок и организованы фотозоны. Будем повышать посещаемость, - приводят слова Буровой в пресс-службе вуза.

Также она отметила, что к текущему моменту в саду представлены растения из самых разных стран всего мира: Америки, Африки, Японии, Мексики, Европы, Азии и Австралии.


На базе ботсада руководство в будущем планирует и начать проводить производственную практику у биологов, ландшафтных дизайнеров, а также инженеров. Последним, как считает руководство объекта, могло бы быть интересно поработать с оборудованием климат-контроля сада.

Да!
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