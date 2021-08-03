Новый детский сад с комплексами по финансовой грамотности начал работу в Кемерове

0
Фото:  

В Рудничном районе Кемерова открылось дошкольное учреждение, рассчитанное на 200 мест.

Новый детский сад получил название "Радужная карусель" и готов принять до 200 дошкольников.


В здании будут работать девять основных групп, а также две дополнительные для первоклассников, которые смогут посещать группы продленного для, чтобы отдохнуть, подготовить домашнее задание.


Учреждение предусматривает обучение воспитанников игре в шахматы, финансовой грамотности, краеведению занятия ментальной арифметикой и др. Также подготовлены спортивный и музыкальный залы и бассейн.


По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, создание еще одного детского сада поможет решить вопрос с очередностью детей от одного до трех лет, сообщили в обладминистрации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27676

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined