Новый детский сад с комплексами по финансовой грамотности начал работу в Кемерове

Новый детский сад получил название "Радужная карусель" и готов принять до 200 дошкольников.

В здании будут работать девять основных групп, а также две дополнительные для первоклассников, которые смогут посещать группы продленного для, чтобы отдохнуть, подготовить домашнее задание.

Учреждение предусматривает обучение воспитанников игре в шахматы, финансовой грамотности, краеведению занятия ментальной арифметикой и др. Также подготовлены спортивный и музыкальный залы и бассейн.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, создание еще одного детского сада поможет решить вопрос с очередностью детей от одного до трех лет, сообщили в обладминистрации.