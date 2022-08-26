Новый детский сад от СДС вынудил кемеровчан скидываться на унитазы

Кемеровчане рассказали, что их дети ходят в садик "Замок Детства", расположенный в Центральном районе города. По словам горожан, с родителей собирают деньги на установку унитазов, а также на закупку кроватей.

‒ Застройщик СДС сдал сад ‒ все инстанции его приняли, а сейчас выяснилось, что сад не оборудован нужным количеством унитазов, ‒ посетовали жители кузбасской столицы.

Также кемеровчане отметили, что в помещение вместо пяти требуемых унитазов войдет не более четырех.

Журналист AVOKADO обратился в администрацию города Кемерово, где обещали прокомментировать ситуацию позднее.