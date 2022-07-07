Новый детсад появится на месте опасного строения в Новокузнецке

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Специалисты на юге Кузбасса уничтожили детсад, который был признан опасным для жизни детей. Теперь на его месте появится новое место для дошкольников.

Новый детский сад должен появиться на проспекте Строителей в Новокузнецке. Причем местные власти выбрали место, где ранее находилось подобное учреждение №42, признанное небезопасным, в следствии чего оно было уничтожено.

Осуществлен демонтаж аварийного детского сада №42. Мною дано поручение – подготовить дорожную карту будущего проекта, чтобы дошкольное учреждение на 280 мест было построено в границах этого же земельного участка, рассказал Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса жители выразили беспокойство за жизнь и здоровье детей, которые вынуждены играть на детской площадке с полуразрушенными лестницами и торчащими штырями.

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