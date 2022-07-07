Новый детсад появится на месте опасного строения в Новокузнецке

Новый детский сад должен появиться на проспекте Строителей в Новокузнецке. Причем местные власти выбрали место, где ранее находилось подобное учреждение №42, признанное небезопасным, в следствии чего оно было уничтожено.

– Осуществлен демонтаж аварийного детского сада №42. Мною дано поручение – подготовить дорожную карту будущего проекта, чтобы дошкольное учреждение на 280 мест было построено в границах этого же земельного участка, – рассказал Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса жители выразили беспокойство за жизнь и здоровье детей, которые вынуждены играть на детской площадке с полуразрушенными лестницами и торчащими штырями.