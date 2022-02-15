Новый человек занял должность заместителя главы кузбасской железной дороги

Пост занял Юрий Чуркин, который имеет опыт работы руководства Западно-Сибирской дирекции управления движением.
– Юрий Викторович начинал свою трудовую деятельность в Кузбассе, возглавлял коллектив движенцев на Юго-Восточной железной дороге и у нас на Западно-Сибирской железной дороге, – прокомментировали в ЗСЖД.
Из биографии нового заместителя главы кузбасской железной дороги известно, что родился он в 1978 году. Свою трудовую деятельность начал составителем поездов на станции Тайга Кузбасского отделения ЗСЖД, однако с августа 2019 года устроился начальником Западно-Сибирской дирекции управления движением.
Фото: пресс-служба ЗСЖД
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