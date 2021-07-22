Новый человек занял должность начальника по строительству в Новокузнецке

0
Фото:  

В Новокузнецке на должность начальником Управления капитального строительства (УКС) администрации Новокузнецка выбрали нового человека.

Пост занял экс-заместитель начальника и по совместительству исполняющий обязанности начальника УКСа Алексей Гончаров. Стоит отметить, что его опыт работы в строительной сфере превышает 20 лет.


На должность новый человек заступил в минувший вторник, 21 июля. О кадровых перестановках в ведомстве стало известно из документов на сайте администрации.


В пресс-службе правительства власти Новокузнецка указали, что Алексей Гончаров имеет высшее образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кроме того, руководитель включен в Национальный реестр специалистов в области строительства. Также в копилке достижений мужчина имеет медали "За веру и добро" и "За служение Кузбассу".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27283

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined