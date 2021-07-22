Новый человек занял должность начальника по строительству в Новокузнецке

Пост занял экс-заместитель начальника и по совместительству исполняющий обязанности начальника УКСа Алексей Гончаров. Стоит отметить, что его опыт работы в строительной сфере превышает 20 лет.

На должность новый человек заступил в минувший вторник, 21 июля. О кадровых перестановках в ведомстве стало известно из документов на сайте администрации.

В пресс-службе правительства власти Новокузнецка указали, что Алексей Гончаров имеет высшее образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кроме того, руководитель включен в Национальный реестр специалистов в области строительства. Также в копилке достижений мужчина имеет медали "За веру и добро" и "За служение Кузбассу".