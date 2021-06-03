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Новый человек занял должность кузбасского прокурора

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На должность прокурора области выбрали нового человека в Кузбассе.

Пост занял Александр Блошкин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кемеровской области.


Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин отметил, что основным направлением работы прокуратуры Кузбасса должно стать эффективное надзорное сопровождение реализации национальных проектов.

Во время встречи руководители органов власти и правоохраны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству с органами прокуратуры области, обсудили существующие в регионе проблемы, перспективы дальнейшего взаимодействия и информирования, — заявлено в сообщении ведомства.

Кроме того, Дмитрий Демешин обратил внимание Александра Блошкина на актуальные проблемы региона, с которыми следует разобраться.

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