Новый человек занял должность кузбасского прокурора

Пост занял Александр Блошкин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кемеровской области.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин отметил, что основным направлением работы прокуратуры Кузбасса должно стать эффективное надзорное сопровождение реализации национальных проектов.
— Во время встречи руководители органов власти и правоохраны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству с органами прокуратуры области, обсудили существующие в регионе проблемы, перспективы дальнейшего взаимодействия и информирования, — заявлено в сообщении ведомства.
Кроме того, Дмитрий Демешин обратил внимание Александра Блошкина на актуальные проблемы региона, с которыми следует разобраться.
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