Новый автобусы начали курсировать по Кемерову

Публикация с соответствующей информацией появилась в Instagram-аккаунте градоначальника. В ней же отмечается, что курсировать новые единицы техники начали по маршруту № 51.

– Как и планировали, новые машины работают на магистральном маршруте № 51 (площадь Волкова – 21-й микрорайон), – сообщил глава Кемерова.

Вместе с этим, он также добавил, что восстановлена была работа и подвижного состава на автобусном маршруте № 23.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Кемерове начнут курсировать автобусы с валидаторами. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте ранее.