Новый автобус в Новокузнецке врезался в стену ТРЦ

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Синий транспорт в южной столице Кузбасса въехал торгово-развлекательный центр. Об инциденте в городе очевидцы сообщили в соцсетях.

Инцидент с участием единицы нового общественного транспорта в городе произошел на улице Доз в Новокузнецке. Там, как сообщают в Сети горожане, крупногабаритная машина въехала в стену одного из крупнейших ТРЦ города.


В подтверждение слов пользователи Сети делятся кадрами с места происшествия. Судя по ним, автобус, въехавший в стену, ездит по маршруту под № 27.

– Видео-момент ДТП Волгбаса в стену. Конечная, приехали, – написал в публикации автор поста.

О пострадавших не сообщается. Однако, как известно от пользователей Сети, произошло все из-за того, что водитель крупной машины забыл поставить автомобиль на стояночный тормоз и вышел из него, а автобус продолжил движение.

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