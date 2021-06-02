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Новый авиарейс из Кузбасса в Горно-Алтайск стартует летом

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Жители и гости южной столицы Кузбасса смогут в летний период летать в Белокуриху и Горно-Алтайск, о чем сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Так, желающие воспользоваться новым рейсом смогут это сделать это в период с 4 июня по 31 августа.


Отправление из Новокузнецка будет организовано по пятницам и воскресеньям каждую неделю в 16:00. До Горно-Алтайска можно будет долететь за 50 минут, а до Белокурихи – за один час и 45 минут. Вернуться в Новокузнецк можно в те же дни (в 13:50 – из Белокурихи, в 14:40 – из Горно-Алтайска).


Билеты на самолет до Горно-Алтайска стоят от 1 685 рублей, а из южной столицы Кузбасса до Белокурихи – от 3 370 рублей. Вместимость одной машины составляет 15 человек.

Да!
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