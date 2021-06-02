Новый авиарейс из Кузбасса в Горно-Алтайск стартует летом

Так, желающие воспользоваться новым рейсом смогут это сделать это в период с 4 июня по 31 августа.

Отправление из Новокузнецка будет организовано по пятницам и воскресеньям каждую неделю в 16:00. До Горно-Алтайска можно будет долететь за 50 минут, а до Белокурихи – за один час и 45 минут. Вернуться в Новокузнецк можно в те же дни (в 13:50 – из Белокурихи, в 14:40 – из Горно-Алтайска).

Билеты на самолет до Горно-Алтайска стоят от 1 685 рублей, а из южной столицы Кузбасса до Белокурихи – от 3 370 рублей. Вместимость одной машины составляет 15 человек.