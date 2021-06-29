Новый асфальт почти за 5 млн рублей появится на мосту в Новокузнецке

Аукцион на обновление асфальтового покрытия между трамвайными путями на Кузнецком мосту появился на сайте госзакупок. В качестве начальной цены торгов заказчик обозначил сумму в 4 860 204 рублей.

Отмечается, что протяженность моста, который соединяет Центральный и Кузнецкий районы Новокузнецка, составляет 432 метра. Подрядчик на работы еще не назначен, а у тех, кто желает приступить к заданию за почти пять миллионов рублей, для подачи заявок остается срок две недели.

Из официального документа следует, что исполнителю необходимо демонтировать старое покрытие между трамвайными путями, вывезти с территории мусор и заново положить асфальт на участке.