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Новый асфальт почти за 5 млн рублей появится на мосту в Новокузнецке

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Новокузнецкие власти назвали сумму, которая будет потрачена на замену асфальтового покрытия между трамвайными путями на Кузнецком мосту.

Аукцион на обновление асфальтового покрытия между трамвайными путями на Кузнецком мосту появился на сайте госзакупок. В качестве начальной цены торгов заказчик обозначил сумму в 4  860 204 рублей.


Отмечается, что протяженность моста, который соединяет Центральный и Кузнецкий районы Новокузнецка, составляет 432 метра. Подрядчик на работы еще не назначен, а у тех, кто желает приступить к заданию за почти пять миллионов рублей, для подачи заявок остается срок две недели.


Из официального документа следует, что исполнителю необходимо демонтировать старое покрытие между трамвайными путями, вывезти с территории мусор и заново положить асфальт на участке.

Да!
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