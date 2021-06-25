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Новый аэровокзальный комплекс с телетрапами появится в Новокузнецке

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О строительстве современного аэровокзального комплекса с телетрапами на территории новокузнецкого аэропорта рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Так, со слов главы региона, новый аэровокзальный комплекс с телетрапами, протяженность которого должна составить 20 000 квадратных метров, появится в аэропорту южной столицы Кузбасса. Также губернатор отметил, что обновление на объекте должно соответствовать статусу города-миллионника, каким является Новокузнецк.

— Проектирование, прохождение всех согласований должны быть минимизированы по времени. Задача — ввести терминал в эксплуатацию в январе 2023 года, потому что в феврале 2023 года Новокузнецк будет принимать зимние игры "Дети Азии", приедут юные спортсмены из 20 стран мира, — заявил Цивилев.

Ранее редакция AVOKADО сообщала, что глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что строительство крупного инфекционного комплекса в южной столице Кузбасса выполнено на 95%.

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