Новые зоны отдыха у воды появятся в Кемерове

Мэр Кемерова Илья Середюк во время выступления на заседании Кемеровского городского совета народных депутатов обозначил, какую работу планируется проводить с городскими пляжами. Он рассказал, что берег Томи в границах Кемерова действительно является неблагоустроенным, однако обустройство новых мест для отдыха горожан уже есть в планах администрации. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Новые пляжи появятся на набережных Томи в Кировском районе и рядом с культурным кластером. Кроме того, есть проект по созданию зон отдыха у Красного озера, но он будет осуществлен в том случае, если на это будут финансовые возможности.