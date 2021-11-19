Новые знаки дорожного движения появятся в Новокузнецке

Сообщается, что с декабря 2021 года на участке одной из дорог Новокузнецка будут установлены знаки, запрещающие остановку автомобилей. Транспортные средства нарушителей будет забирать эвакуатор.

‒ На участке улицы Покрышкина от пересечения с проспектом Кузнецкстроевский до дома по адресу улица Покрышкина, 9 будут установлены знаки 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой 8.24 "Работает эвакуатор", ‒ заявили в пресс-службе новокузнецкой администрации.

Новые знаки на обозначенной территории будут установлены 6 декабря 2021 года.