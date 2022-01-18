Новые жертвы: семеро кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

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Власти Кемеровской области обнародовали данные об умерших с диагностированным коронавирусом.

По состоянию на утро 18 января, от последствий коронавирусной инфекции скончались несколько кузбассовцев. Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 1 805 смертей после постановки диагноза "COVID-19".


Власти Кемеровской области сообщили следующую информацию о новых жертвах:

  • У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
  • У мужчины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Топках.
  • У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.
  • У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Белове.
  • У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Белове.
  • У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Анжеро-Судженске.

Кроме того, за минувшие сутки 280 кузбассовцев заразились коронавирусом.

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