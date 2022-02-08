Новые жертвы коронавируса в Кузбассе страдали от других болезней

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще девять человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Белове.

У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке, – согласно сводке.

По данным на утро вторника, 8 февраля, общее количество смертей в регионе достигло 1 971. Также медики поставили диагноз COVID-19 более 1 900 жителям Кемеровской области за сутки. На данный момент медицинскую помощь получают 16 540, а под наблюдением врачей находятся 8 965.