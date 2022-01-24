Новые жертвы коронавируса в Кузбассе страдали от других болезней

По информации на понедельник, 24 января, восемь жителей Кузбасса с COVID-19 скончались за сутки.
– У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического заболевания печени, патологии желудочно-кишечного тракта, ожирения. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Белове.
У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Крапивинском муниципальном округе.
У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в Тисульском муниципальном округе.
У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, бронхиальной астмы, анемии. Она проживала в Юрге.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге, – сообщили власти.
За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 380 кузбассовцев. Всего с начала пандемии заболели 91 720 жителей региона, лечение продолжают получать 5 887 пациентов. Под наблюдением медиков находятся 15 239 кузбасовцев.
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