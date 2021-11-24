Новые жертвы коронавируса в Кузбассе страдали от других болезней

По информации на среду, 24 ноября, четверо жителей Кузбасса с COVID-19 скончались за сутки.
– У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Она проживала в Белово.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, туберкулёза. Он проживал в Прокопьевске.
У мужичины 1992 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, печени. Он проживал в Кемерове, – сообщили власти.
За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 380 кузбассовцев. Всего с начала пандемии заболели 72 134 жителей региона, лечение продолжают получать 3 961 пациентов. Под наблюдением медиков находятся 18 074 кузбасовцев.
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