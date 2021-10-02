Новые жертвы коронавируса в Кузбасса страдали от хронических болезней

0
Фото:  

Власти Кузбасса заявили о новых случаях смерти пациентов с COVID-19 и рассказали о заболеваниях, которые имелись в анамнезе у погибших.

Из информации, опубликованной на утро субботы, 2 октября, следует, что минувшие 24 часа в Кемеровской области умерли пятеро пациентов с коронавирусом.

– У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни лёгких. Она проживала в Таштагольском муниципальном районе.
У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе, – говорится в сводке.

Также власти сообщили о новых выявленных случаях заражения среди жителей региона.


В общей сложности с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен кузбассовцам 57 218 раз. К настоящему времени официально зарегистрировано болеющих 1 262, а 9 857 граждан находятся под пристальным наблюдением специалистов. Число смертей достигло 1 306.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29681

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined