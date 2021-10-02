Новые жертвы коронавируса в Кузбасса страдали от хронических болезней

Из информации, опубликованной на утро субботы, 2 октября, следует, что минувшие 24 часа в Кемеровской области умерли пятеро пациентов с коронавирусом.
– У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни лёгких. Она проживала в Таштагольском муниципальном районе.
У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе, – говорится в сводке.
Также власти сообщили о новых выявленных случаях заражения среди жителей региона.
В общей сложности с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен кузбассовцам 57 218 раз. К настоящему времени официально зарегистрировано болеющих 1 262, а 9 857 граждан находятся под пристальным наблюдением специалистов. Число смертей достигло 1 306.
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