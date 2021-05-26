Новые жертвы коронавируса появились в Кемерове

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В Кемеровской области увеличилось количество граждан, которые не смогли перенести заражения коронавирусом и скончались.

За минувшие сутки число жертв коронавируса в Кузбассе увеличилось на три. Все пациенты скончались на фоне развития двусторонней пневмонии.

– У женщины 1994 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Полысаево. ,– говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Зараженных COVID-19 на территории Кемеровской области также стало больше. С начала пандемии заболели 36 753 кузбассовцев. Из них 35 428 человек выздоровели, еще 713 – скончались.

Под наблюдением врачей остаются 1 767 зараженных, 612 – получают лечение.

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