Новые жертвы: девять кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о нескольких жителях региона, которые умерли после заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа.

Согласно информации на утро 4 февраля, за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались девять кузбассовцев. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировало 1 937 случаев смерти от опасного вируса.


Власти Кемеровской области сообщили о новых жертвах COVID-19 следующие данные:

  • У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
  • У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, заболевания почек. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
  • У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии кожи. Он проживал в Березовском.
  • У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Она проживала в Кемерове.

Кроме того, более тысячи жителей региона заразились коронавирусом за прошедшие 24 часа.

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