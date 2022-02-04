Новые жертвы: девять кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

Согласно информации на утро 4 февраля, за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались девять кузбассовцев. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировало 1 937 случаев смерти от опасного вируса.

Власти Кемеровской области сообщили о новых жертвах COVID-19 следующие данные:

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, заболевания почек. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии кожи. Он проживал в Березовском.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Она проживала в Кемерове.

Кроме того, более тысячи жителей региона заразились коронавирусом за прошедшие 24 часа.