Новые жертвы COVID-19 появились в Кузбассе

По данным оперштаба на утро субботы, 25 сентября, семеро жителей региона умерли после инфицирования опасным вирусом. В оперштабе по Кемеровской области более подробно рассказали о сопутствующих болезнях усопших.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной патологии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Тайге.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

Кроме того, врачи назвали число выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в Кузбассе.