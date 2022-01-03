Новые жертвы: четверо кузбассовцев скончались после заражения COVID-19

Согласно официальной информации на утро 3 января, четверо кузбассовцев скончались от последствий коронавируса. Общее количество смертей от COVID-19 в Кемеровской области достигло 1 727 случаев.
Власти региона сообщили следующие данные о новых жертвах коронавирусной инфекции:
- У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
- У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Топках.
- У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
- У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Новокузнецке.
Кроме того, за минувшие сутки несколько сотен человек в Кузбассе заразились COVID-19.
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