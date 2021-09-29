Новые законы вступят в силу в России с октября

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в октябре 2021 года.

В грядущем месяце в России вступят в силу сразу восемь законов. В списке, который председатель Госдумы Вячеслав Володин приводит на своей странице в социальной сети, содержатся следующие нововведения:

  • В частных клиниках теперь можно будет сделать прививки бесплатно,
  • Зарплаты военнослужащих и правоохранителей будут повышены,
  • Россияне получат бесплатный доступ к некоторым телеканалам в Интернете,
  • Выплаты детских пособий будут осуществляться только на карту "Мир",
  • Операторы связи должны будут предоставлять некоторую информацию о пользователях Роскомнадзору,
  • Будут введены меры по защите неопытных инвесторов,
  • Появится институт типовой проектной документации,
  • Упростится порядок государственной регистрации недвижимости.

Вячеслав Володин подчеркнул, что россияне будут иметь право на бесплатную вакцинацию в частных клиниках только в том случае, если прививка включена в национальный календарь.


Также уточняется, что поддержка неопытных инвесторов будет осуществляться в виде предварительного тестирования перед сделками, чтобы свести к минимуму риски невыгодных вложений и потери денег. В случае, если инвестор не пройдет тестирование, его траты ограничивают в пределах 100 тысяч рублей за одну сделку. Тест можно будет пройти повторно неограниченное количество раз.

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