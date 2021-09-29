Новые законы вступят в силу в России с октября

В грядущем месяце в России вступят в силу сразу восемь законов. В списке, который председатель Госдумы Вячеслав Володин приводит на своей странице в социальной сети, содержатся следующие нововведения:

В частных клиниках теперь можно будет сделать прививки бесплатно,

Зарплаты военнослужащих и правоохранителей будут повышены,

Россияне получат бесплатный доступ к некоторым телеканалам в Интернете,

Выплаты детских пособий будут осуществляться только на карту "Мир",

Операторы связи должны будут предоставлять некоторую информацию о пользователях Роскомнадзору,

Будут введены меры по защите неопытных инвесторов,

Появится институт типовой проектной документации,

Упростится порядок государственной регистрации недвижимости.

Вячеслав Володин подчеркнул, что россияне будут иметь право на бесплатную вакцинацию в частных клиниках только в том случае, если прививка включена в национальный календарь.

Также уточняется, что поддержка неопытных инвесторов будет осуществляться в виде предварительного тестирования перед сделками, чтобы свести к минимуму риски невыгодных вложений и потери денег. В случае, если инвестор не пройдет тестирование, его траты ограничивают в пределах 100 тысяч рублей за одну сделку. Тест можно будет пройти повторно неограниченное количество раз.