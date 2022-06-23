Новые велодорожки появятся на проспекте в Кемерове

Сейчас в Кемерове идут работы по обновлению проспекта Ленина. Специалисты занимаются ремонтом на участке от улицы Волгоградской до бульвара Строителей. Основной ход по проезжей части завершен, специалисты приступили к асфальтированию карманов для общественного транспорта и тротуаров.

‒ Велодорожки, которые здесь в составе тротуара, отделены поребриком в одном уровне с асфальтом, ‒ отметил глава города Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что рабочие взялись за благоустройство бульвара на Южном.