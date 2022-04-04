"Новые" технологии ремонта дорог удивили кузбассовцев

0
Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области сняли на камеру нестандартные дорожные работы.

Накануне в социальных сетях появились кадры, снятые на одной из проезжих частей в Прокопьевске. Горожане запечатлели на камеру то, как рабочие "заделывают" ямы в асфальте кирпичами.

‒ Будет каменная мостовая. Глядишь, и ямщики скоро по ней поедут (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пошутили комментаторы.

Пользователи Сети удивились подобному способу ремонта. Некоторые кузбассовцы предположили, что данная мера представляет собой один из этапов дальнейшей заливки проблемных мест асфальтом.

‒ У нас новая технология укладки асфальта? Кирпичи - подвижны под нагрузкой! И тонкий слой который положат сверху - разорвет! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ возразили другие жители региона.

Комментаторы также отметили, что пока с приходом тепла не появится возможность для "правильной" укладки асфальта, кирпичи могут помочь в снижении урона для проезжающего по ямам транспорта.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/34950

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined