Накануне в социальных сетях появились кадры, снятые на одной из проезжих частей в Прокопьевске. Горожане запечатлели на камеру то, как рабочие "заделывают" ямы в асфальте кирпичами.

‒ Будет каменная мостовая. Глядишь, и ямщики скоро по ней поедут (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пошутили комментаторы.

Пользователи Сети удивились подобному способу ремонта. Некоторые кузбассовцы предположили, что данная мера представляет собой один из этапов дальнейшей заливки проблемных мест асфальтом.

‒ У нас новая технология укладки асфальта? Кирпичи - подвижны под нагрузкой! И тонкий слой который положат сверху - разорвет! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ возразили другие жители региона.

Комментаторы также отметили, что пока с приходом тепла не появится возможность для "правильной" укладки асфальта, кирпичи могут помочь в снижении урона для проезжающего по ямам транспорта.